غنيم: الدولة المصرية تعتمد دبلوماسية معتدلة تحقق توازناً في العلاقات

أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن خطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي قي حفل يبني على الإنجازات التي تحققت في العشر سنوات الماضية للإنطلاق نحو المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.



وقال غنيم، في لقاء تلفزيوني على شاشة الفضائية المصرية، إن برنامج المشروعات القومية، ولاسيما في مجال الطرق والنقل، كان ضرورة حتمية، إذ ارتفع عدد سكان مصر من ٨٨ مليون في ٢٠١٠ إلى ١٠٦ مليون حالياً، بزيادة ١٨ مليون نسمة، وهو ما يعادل تعداد دولة متوسطة الحجم.

وأضاف غنيم أن البنك الدولي كان قد أجرى دراسة منشورة باللغتين العربية والإنجليزية على الشبكة العالمية، قدَّر فيها تكلفة الازدحام في القاهرة الكبرى وحدها ب ٨ مليار دولار في السنة في عام ٢٠١٤، وكانت مرشحة للزيادة إلى ٣٠ مليار دولار في السنة في عام ٢٠٣٠.



وأكّد غنيم، أن الدولة المصرية تعتمد دبلوماسية معتدلة تحقق توازناً في العلاقات بين الشرق والغرب وتعمل على تعظيم التعاون لخدمة المصالح المشتركة بين مصر ومختلف الدول، كما تعمل على إقرار السلام ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتي تشهد تصاعداً في حدة الاضطرابات السياسية والأمنية.



