باتمان وسكوبي دو.. شاهد معرض خاص لسيارات الجريمة في الأفلام

إلى جانب أحدث وأروع السيارات الجديدة والشاحنات والـ SUVs، يقدم معرض "أوتو شو" الأمريكي قسم خاص بـ "السيارات ضد الجرائم"، حيث يتم عرض السيارات المعروفة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

تشمل المعروضات سيارتان من سلسلة "باتمان"، و"آلة الغموض" من "سكوبي دو"، وسيارة "عودة إلى المستقبل" من "دي لوريان".

بالإضافة إلى سيارة "ستارسكي وهاتش"، وسيارة مصنوعة خصيصًا تمثل إحدى الطرازات الخيالية من "هوت ويلز"، لنذكر بعضها.

يجمع قسم "السيارات ضد الجرائم" التبرعات لتقديم منح للمنظمات الخدمية التي تساعد الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفين.

يستمر معرض السيارات auto show في حديقة بروكلين بولاية مينيسوتا الأمريكية حتى يوم الأحد، 7 أبريل.