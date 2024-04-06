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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يحمل كولر مسئولية خطأ مؤثر في لقاء إياب سيمبا.. تفاصيل

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الإياب التي جمعت الأهلي وسيمبا التنزاني أمس.

وكتب عبر فيسبوك: “كولر تمادي في التاخير في التغير  لدرجة اندهاش المعلق حفيظ الدراچي، وأجري التغييرات في الدقيقة ٨٦ ، وكان الأهلي في اشد الاحتياج لهذة التغيرات منذ بداية الشوط الثاني  لدرجة شهادة كولر نفسة بان هناك لاعبين كانوا مجهدين؟ ، عموما التغيرات هي السبب في احراز الهدف الثاني الذي احرزة كهربا من ضربة جزاء”. 

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.

ابطال افريقيا الاهلي وسيمبا التنزاني الاهلي وسيمبا النادي الأهلي نادي الأهلي وسيمبا التنزاني

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فرج عامر يحمل كولر مسئولية خطأ مؤثر في لقاء إياب سيمبا.. تفاصيل


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