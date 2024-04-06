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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تنجو من خسائر أسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يسجل أعلى مكاسب أسبوعية

صدى البلد

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.7% في جلسة الخميس مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة قاربت 8 مليارات ريال وارتفاع 126 سهماً من أصل 234 شركة مدرجة.

وواصل سهم سابك مساره الصاعد مرتفعاً بنسبة 2.7% لأعلى مستوياته في 7 أشهر، وارتفع سهم أكوا باور بنحو 2% بعد أن وافقت هيئة السوق على زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح سهم لكل 500 سهم.

بالمقابل، تراجع سهم أديس القابضة بأكثر من 5% لأدنى مستوياته في شهر ونصف بعد إعلان الشركة عن تعليق عمل 5 منصات حفر في السعودية.
وهبط سهم الحفر العربية بنحو 4% لأدنى مستوياته في 7 أشهر بعد إعلان الشركة بحث خياراتها مع أرامكو حول تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.1% ليغلق فوق مستويات 12700 نقطة.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس لترتفع القيمة السوقية إلى 1.9 تريليون جنيه وسط تحسن نسبي في السيولة إلى 3.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 2% بدعم من مكاسب سهمي طلعت مصطفى والتجاري الدولي بنسبة 5.3% و1.3% على التوالي.
كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.8% ليغلق عند مستويات 6480 نقطة.

وأظهرت بيانات جلسة الخميس تسجيل المصريين صافي شراء بقيمة 189 مليون جنيه مقابل صافي بيع للعرب والأجانب بقيمة 139 و50 مليون جنيه على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 3.4% محققاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهر. كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.3% مُنهياً سلسلة خسائر من 5 أسابيع.

الأسواق الخليجية:

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.3% في جلسة الخميس مسجلاً أعلى مكاسب يومية في 3 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر بنسبة 1.4% و2.8% على التوالي.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القطري بنسبة 2.5% مسجلاً ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وانخفض مؤشر الكويت الأول بنسبة 1.4% في جلسة الأربعاء مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو شهرين بضغط من انخفاض أغلب القياديات، مع العلم أن يوم الخميس عطلة في بورصة الكويت بسبب الانتخابات البرلمانية.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الأول بنسبة 1.3% مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام في جلسة الجمعة تحت ضغط انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدة أسهم من ضمنها سالك وديوا لينهي الأسبوع متراجعاً بنحو 0.3% مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

السعودية المؤشرات المصرية

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