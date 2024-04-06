أسعار النفط تواصل الصعود للأسبوع الثاني وسط توترات جيوسياسية بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة 5 أبريل عند التسوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر وسط توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 32 سنتاً أو 0.37% لتبلغ عند التسوية 86.91 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو 0.57% لتبلغ عند التسوية 91.17 دولار للبرميل.

وواصل بذلك الخامان الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن توعدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين، مما أثار مخاوف لتطور الأمر لمواجهة مباشرة بين الجانبين

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا الاثنين 1 أبريل.

وأشار مسؤول من حلف شمال الأطلسي، الخميس 4 أبريل، إلى احتمالية تعطل أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، بسبب هجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف (أوبك+)، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأظهر تقرير الوظائف الأميركي، الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس بوتيرة أكبر من المتوقع، ونمواً مطرداً في الأجور.

وتشير بيانات الوظائف غير الزراعية إلى طلب قوي محتمل على النفط، لكنها قد تؤخر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط سجل 1.4 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول، وفق ما قال محللو J.P. Morgan في مذكرة.

وأوضحوا أن تقديراتهم "تشير إلى أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط ​​101.2 مليون برميل يومياً، أي ما يزيد 100 ألف برميل يومياً" عن تقديرات سبق أن نشروها.