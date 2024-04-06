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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باقري: الهجوم على سفارة إيران كان انتحارًا لإسرائيل.. ونحتفظ بحق الرد

أرشيفي
أرشيفي

 أكد رئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الهجوم على القنصلية الإيرانية في  دمشق خطوة مجنونة، وأمريكا شريكة في هذه الجريمة.

وحمل اللواء باقري، في تصريحات له، واشنطن المسئولية الرئيسية في هجوم دمشق، مشبها الهجوم بأنه كان انتحارًا لإسرائيل.

وتعهد بألا يمر الهجوم الإسرائيلي بلا رد، معقبا: "لكننا من سيحدد توقيت العمليات ونوعها وطريقتها، والرد سينفذ بدقة وسنجعل العدو يندم على فعلته". 
 

وختم تصريحاته قائلا: 'المشروع الذي أعدّه الاستكبار العالمي للسيطرة الأبدية على العالم الإسلامي فشل بهمة المقاومة وببركة دماء زاهدي ورفاقه تتسارع نهاية الكيان الصهيونى".

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