الحرس الثوري الإيراني يؤكد تلبيته المطالب الشعبية بمحاسبة الكيان الصهيوني

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سيلبي المطالب الشعبية بمحاسبة الكيان الصهيوني وداعميه بسبب الجريمة الإرهابية في دمشق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للرد على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا.

قصفت إسرائيل، الإثنين الماضي، قنصلية إيرانية في العاصمة السورية دمشق، وقتلت عددا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، بحسب البنتاجون.

حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تخطط لهجوم انتقامي يشمل سربًا من طائرات شاهد بدون طيار وصواريخ كروز.



ويقول المسؤولون إن التوقيت والهدف غير معروفين، لكن الرد المتناسب على هجوم دمشق سيكون ضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية.



ومن المرجح أن يحدث الهجوم قبل نهاية شهر رمضان.

أقيمت جنازة في طهران يوم الجمعة لأعضاء الحرس الثوري الإيراني السبعة الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية في دمشق، ومن بينهم جنرالان.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، خلال الجنازة من أن إسرائيل "لا يمكنها الهروب من عواقب" اغتيال ضباط إيرانيين، ولم يقدم أي إشارة أخرى حول كيفية أو متى قد تنتقم إيران.

وسعيًا لمنع الانتقام الإيراني من المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة، أكد مسؤولو إدارة بايدن أن الولايات المتحدة لم يكن لديها إشعار مسبق بالضربة.