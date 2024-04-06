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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء: التفتيش الصيدلي واجهة مشرفة للعمل الرقابي المصري

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء

اجتمع الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بمديري فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية، حيث تناول الاجتماع، مناقشة أولويات فروع هيئة الدواء المصرية بالمحافظات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمواجهتها.


وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور علي الغمراوي بمديري الفروع بالمحافظات، وأعرب عن تقديره للمجهودات المشرفة التي يقوم بها التفتيش الصيدلي، وأن التفتيش الصيدلي هو درع هيئة الدواء المصرية في مواجهة الخارجين عن قواعد ضبط سوق الدواء المصري، وأن الهيئة تدعم مسيرة التفتيش الصيدلي، وتسعى دوما إلى تطوير أدواته وإمكانياته، وأكد أن التفتيش الصيدلي هو حصن الأمان لدواء المصريين، وأنه الضمانة الحقيقية لاستمرار جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصرية.


كما شدد الدكتور رئيس الهيئة، على أهمية إحكام إجراءات الرقابة والتفتيش، وكذا التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لإقامة الحملات التفتيشية المكثفة على المؤسسات الصيدلية المختلفة؛ لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية.


وقد استعرض مديرو فروع الهيئة، الجهود المبذولة في هذا الصدد، من ضبط لأماكن البيع أو التصنيع غير المرخصة، ومكافحة ممارسات تداول الأدوية المخدرة والمهربة، والتوعية المستمرة بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.
جاء ذلك سعي الهيئة المستمر لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين؛ مما ينعكس على قوة المنظومة الرقابية في جمهورية مصر العربية.

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