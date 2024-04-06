مع انتشار الأمراض.. الصحة العالمية تدعو لحماية المرافق الصحية المتبقية بغزة

ناشدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، المجتمع الدولي لحماية المرافق الصحية المتبقية بغزة مع اقتراب المجاعة وانتشار الأمراض في قطاع غزة.

كما دعت إلى فتح معابر برية إضافية للسماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة دون عوائق.

ووصف المنسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث ، اليوم السبت، الحرب في غزة بأنها “خيانة للإنسانية”.

أكد المنسق الأممي للإغاثة، أن إيصال المساعدات إلى غزة ما زال يواجه عراقيل بسبب القصف وانعدام الأمن في المنطقة.

أوضح جريفيث أن باتت المجاعة وشيكة في غزة بعد 6 أشهر من حرب جلبت الموت والدمار لقطاع غزة.

وقال المنسق الأممي للإغاثة، أنه لم يبذل الكثير من الجهد لوقف الحرب في غزة وهناك قدر كبير من الإفلات من العقاب.