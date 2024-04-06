يتحول إلى غاز| كيف يتحلل جسد رائد ميت في قسوة الفضاء؟

لنتخيل أن رائد فضاء ينهار فجأة أثناء سير في الفضاء ويموت بسكتة قلبية بعد دقائق فقط، لحسن الحظ، لم يحدث هذا أبدًا.

في حين أن 21 شخصًا لقوا حتفهم في الفضاء، فإن أعطال المركبات الفضائية التي قتلت الطاقم بأكمله، بدلاً من المشكلات الصحية التي أثرت على شخص واحد فقط، كانت هي السبب.

ولكن إذا مات أحد أفراد الطاقم وبقي الآخرون، فسيتعين عليهم فعل شيء ما بالجثة - وإلا يخاطرون بالتلوث عندما يبدأ الجسم في التحلل. أحد الخيارات؟ إطلاقه في الفضاء.

في قسوة الفضاء، كيف سيتحلل جسد ميت؟ وأين يمكن أن ينتهي به المطاف؟

في فراغ الفضاء منخفض الضغط، أي سائل من سطح الجسم - الجلد والعينين والفم والأذنين والرئتين - سيتحول على الفور إلى غاز، كما أخبر جيمي وو، كبير المهندسين في معهد أبحاث الصحة الفضائية الانتقالية في كلية بايلور للطب في تكساس، موقع Live Science.

وأضاف وو أن الأوعية الدموية القريبة من السطح يمكن أن تتمزق وتنزف أيضًا، حتى بعد الموت.

قال وو إن الماء المتبقي في الجسم من المحتمل أن يتجمد، بسبب درجة حرارة خط الأساس المنخفضة في الفضاء والتي تبلغ 454.81 درجة فهرنهايت (ناقص 270.45 درجة مئوية).

فقدان السوائل، بالإضافة إلى التجمد، يمكن أن يتسبب في حالة محنطة، مما يحافظ على الجسم بشكل أساسي. قال وو: "ما قد يبدو عليه هو نوع من الجسم المجفف الموجود الآن في الفضاء".

أي رائد فضاء يتعرض للفضاء بدون بدلة فضاء سيواجه هذا المصير. ما سيحدث بعد ذلك سيعتمد على ما إذا كانت هناك أي بكتيريا موجودة.

أظهرت الأبحاث على محطة الفضاء الدولية (ISS) أن البكتيريا يمكنها البقاء في الفضاء لمدة ثلاث سنوات على الأقل. إذا كانت البكتيريا لا تزال حية على الجسم، فستبدأ في هضمه.

في حين أن معظم الفضاء بارد للغاية، إلا أن الفضاء يمكن أن يكون ساخنًا أيضًا - يمكن أن تتراوح درجات الحرارة على سطح محطة الفضاء الدولية من 328 درجة فهرنهايت إلى 392 درجة فهرنهايت (ناقص 200 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية)، في بيئة أكثر سخونة، سيتسارع التحلل بشكل كبير.

من المحتمل أيضًا أن يؤثر الإشعاع القوي في الفضاء على الجسم، مما يؤدي إلى تكسير روابط الكربون والتسبب في تدهور الجلد والعضلات.

بعد إبعاده عن المركبة الفضائية، سيدخل الجسم المجفف والمتحلل في المدار، باتباع الاتجاه الذي تم دفعه فيه - ما لم يصادف جسمًا آخر.

مع وجود كل الحطام الفضائي والأقمار الصناعية في المدار حول الأرض، فإن الاصطدام بأحدها "هو في الواقع مخاطرة" يمكن أن يواجهها جثة ميتة، كما أخبر مايلز هاريس، طالب الدكتوراه في معهد جامعة كوليدج لندن لتقليل المخاطر والكوارث، موقع Live Science.

لتجنب هذه المخاطرة، توصي وكالة ناسا بالذهاب إلى الفضاء "مغادرة مدار الكوكب" قبل إطلاق الجثة. قال وو: "إنه جسم صلب، أليس كذلك؟" الاصطدام بين جسم ومركبة فضائية أو قمر صناعي يمكن أن يتسبب في ضرر حقيقي - لكلا الطرفين.

إذا تجنب الجسم الاصطدام بالأقمار الصناعية والقمامة الفضائية، فسيتم سحبه ببطء نحو الأرض بفعل قوة الجاذبية، خاصة إذا حدثت الوفاة داخل مدار أرضي منخفض، أو حوالي 1200 ميل (2000 كيلومتر) أو أقل من الأرض.

في النهاية، فيما قد يكون الجزء الأكثر دراماتيكية من رحلة الجثة عبر الفضاء، ستعاود الدخول إلى الغلاف الجوي وتحترق.

إطلاق جثة من مركبة فضائية ليس هو الخيار الوحيد بعد الموت. الدفن الفضائي هو احتمال آخر، على الرغم من أنه ينطوي على خطر تلوث أسطح الكواكب.

تقوم وكالة ناسا أيضًا بتطوير كيس للجثث يمكن أن يحفظ الرفات على متن مركبة فضائية لمدة 48 إلى 72 ساعة - وهو وقت كافٍ للعودة إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية.

ولكن إذا كانت الرحلات بعيدة، مثل مهمة المريخ مع رحلة طيران لمدة سبعة أشهر عائدة إلى الأرض، فسيتعين على الطواقم إيجاد خيارات أخرى.

مع ابتعاد رحلات الفضاء عن الأرض، تستعد وكالة ناسا لإجراءات وفيات البعثات. قال وو إن صناعة الرحلات الفضائية التجارية يجب أن تخطط لكيفية التعامل مع الموت في الفضاء أيضًا.

قال هاريس: "آمل ألا يحدث ذلك أبدًا، لكنه قد يحدث". وإذا حدث ذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدًا.