مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. آسر ياسين يضع جهاز تتبع في الأموال للوصول لنجله

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بكشف مروان الخطة التي دبرها عامل المستشفى التي ولد فيها نجله عمر، حتى يتمكن من الحصول على أموال في ظل سعي مروان وبحثه عن نجله الحقيقي.

يضع مروان جهاز تتبع في حقيبة الأموال التي منحها للشخص الذي قام باستخدامه عامل المستشفى لاستغلال حاجة مروان والتي تتمثل في العثور على أي خيط ليصل لنجله الحقيقي.

ليصل إلى مكان تواجدهم وهناك يهاجم مروان وابن عمه الشقة ويضغطان على عامل المستشفى والشخص الذي أرسله، ليخبرهم بأنه يعلم أين تعمل حاليا كبيرة الممرضات سحر التي كانت تتواجد في المستشفى يوم مولد نجله الحقيقي.



شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار، لـ آسر ياسين وعائشة بن أحمد، نجاح البوستات التي كتبتها "ليلي" عبر السوشيال ميديا والتي تبحث فيها عن ابنها الحقيقي، ليتصل بها شخص ما يدعي انه يمتلك بعض المعلومات الخاصة عن استبدال طفلها، وسرعان ما تقابله مع مروان، ليشك الأخير في مصداقية هذا الشخص.

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.



بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .