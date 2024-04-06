مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. ياسمين ترفض قراءة فاتحة ابنتها ريم

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "بقينا اتنين" برفض ياسمين "رانيا يوسف" قراءة فاتحة ابنتها ريم من سيف "يوسف عثمان"، برغم موافقة والدها أدهم "شريف منير"، ثم تدور خناقة كبيرة بين أدهم وياسمين، ويغادر أدهم المنزل مجددا بعد لقاء أسرة سيف.

ثم يظهر أدهم وياسمين في برنامج كضيوف مع المذيع يحيي "محمد نشأت"، ويتذكرا معا أجمل أيام حياتهم وبداية قصة حبهما والتفاصيل التي عاشوها معا في البدايات، وبعدها يقرر أدهم أن يعتذر لصديقته الجديدة ندى ويبلغها أنه مشوش ولا يعرف حقيقة مشاعره تجاهها، خاصة بعدما يجلس مع صديقه ياسر "إدوارد" ويبلغه أنه بالفعل يحب طليقته ياسمين.

يحاول عاصم "ياسر الطوبجي" مصالحة زوجته ريكو "مروه عبد المنعم" في مكالمة هاتفية، وبرغم حبها له إلا أنها تقرر أن تؤجل الصلح لفترة.

تحاول نادية "ميمي جمال" أن تقنع ابنتها ياسمين بحل الأزمة مع أدهم والتصالح، وتقرر ياسمين الذهاب إلى أدهم، وبالفعل تذهب ياسمين إلى منزل ياسر "إدوارد" صديق أدهم، ولكن تحدث مفاجأة جديدة عندما تجد أدهم وبرفقته ندى التي أهدته بوكيه ورد، فتصدم ياسمين ويصدم أدهم من من المفاجأة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و 6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و 1.30 صباحا و 9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.