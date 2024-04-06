العتاولة الحلقة 27 .. زواج مي كساب وباسم سمرة ووفاة صلاح عبد الله

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة والسريعة.

بدأت الحلقة بقتل مي كساب لصلاح عبدالله بأوامر من عيسي الوزان لكي يتزوجها.

كما شهدت الحلقة أيضا زواج مي كساب من عيسي الوزان ليبدأوا رحلة الانتقام من نصار فتيحة.

وانتهت الحلقة باعتراف عاطف الألفي( مصطفي أبو سريع) لخضر ( طارق لطفي) عن مشاركته مع سعد في فضيحة شقيقته مريم الجندي.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.