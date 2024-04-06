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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك بالزي التقليدي وفيوتشر بالأحمر في مباراة الغد بالكونفيدرالية

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

عُقد مساء اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها في العاشرة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل سيرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي مودرن فيوتشر، وطاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة المباراة بقيادة مصطفى غربال.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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