فلوس وخروف وسيارات وراتب .. رشاوي لمسئول كبير بالبترول |خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولًا كبيرًا بشركة أنابيب البترول ورجل أعمال و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا الرشوة بوزارة البترول لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية.

حصل صدي البلد علي نص أمر الإحالة، وجاء على النحو التالى:

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي - مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر والإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتهم الخامس مبالغ مالية بلغ إجماليها مائتين وخمسة وتسعين ألف جنيه وأخرى شهرية وسيارة من طراز

"توسان" وصيانة وتحديث سيارته من طراز "سيراتو" وهاتفاً محمولاً وأضحية وثلاجة وأطعمة ومشروبات.

أخذ منها ستمائة وأربعة وخمسين ألف جنيه وهاتفاً محمولاً وصيانة سيارة وتحديثها وخروفاً وأطعمة ومشروبات.

بلغ إجمالي قيمتها ثلاثين ألفاً ومائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة "المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية" لدى شركة أنابيب البترول عن أعمال حراستها الخطوط أنابيب البترول "التيوب بدر" و "مسطرد" و "جنوب" "حلوان" و "العين" "السخنة و قارون ، دون إثبات ملاحظات على مستخلصات تلك الأعمال بما يرتب خصماً منها ؛ وتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه.