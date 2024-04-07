بمواصفات الفلاجشيب وسعر مناسب.. Oppo Reno 10 أفضل موبايل شبابي من أوبو

يتميز هاتف Oppo Reno 10 من شركة أوبو بتصميم أنيق مع معالج من شركة قوي وكاميرا خلفية وأمامية ممتازة إلى جانب بطارية ضخمة توفر الشحن السريع، الأمر الذي يجعله واحدا من أفضل خيارات الفئة المتوسطة ومنافسًا للهواتف الرائدة مع سعر مناسب.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10

وجاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل مع كثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد.