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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيفون جريء | شقيقة رونالدو تثير الجدل بإطلالة مثيرة عبر إنستجرام.. شاهد

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

حرصت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولفتت "كاتيا" الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية فستانًا جريئًا مُجسمًا مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم ورفعت خصلات شعرها للخلف بنعومة وانسيابية.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يُذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

 


 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٣١١٢٨
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IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٣٠٤٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٣٠٤٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٣٠٤٤٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٣٠٤٣٨
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٦_٢٣٠٤٣٨

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