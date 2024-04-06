محافظ الغربية يكرم 30 من حفظة كتاب الله وأهالي الشهداء ببسيون

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفالية التي أقامها النائب محمد فايد بمركز شباب قرية صالحجر بمركز ومدينة بسيون، لتكريم عدد من النماذج المتميزة والملهمة في المجتمع من حفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء والموظفين المثاليين بقرية صالحجر بمركز بسيون، بحضور النائب محمد فايد عضو مجلس النواب، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن وليد مهدي مدير الاستثمار بالاتحاد المصري، الكابتن معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال كلمته هنأ محافظ الغربية الحضور بعيد الفطر المبارك معبرا عن سعادته البالغة بدعوة النائب محمد فايد للمشاركة في تكريم هذه النماذج المتميزة من حفظة كتاب الله، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء وتنمية الإنسان والذي يأتي كمحور أول في رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يعتبر الإنسان هو القوة المحركة لكل شيء ولا يوجد وسيلة لبناء الإنسان أفضل من حفظ القرآن مؤكدا أن لا شيء أفضل من القرآن الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبنائنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي من خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي

ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء.

وكرم محافظ الغربية ١٠ من حفظة كتاب الله، ١٠ من أسر الشهداء، ١٠ من الموظفين المثالين بمركز ومدينة بسيون.

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