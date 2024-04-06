عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يكرم 30 من حفظة كتاب الله وأهالي الشهداء ببسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفالية التي أقامها النائب محمد فايد بمركز شباب قرية صالحجر بمركز ومدينة بسيون، لتكريم عدد من النماذج المتميزة والملهمة في المجتمع من حفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء والموظفين المثاليين بقرية صالحجر بمركز بسيون، بحضور النائب محمد فايد عضو مجلس النواب، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الدكتور  ايهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن وليد مهدي مدير الاستثمار بالاتحاد المصري، الكابتن معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

txt

القباج ومحافظ الغربية يوقعان عقد تمليك مقر لبنك ناصر في طنطا

وخلال كلمته هنأ محافظ الغربية الحضور بعيد الفطر المبارك معبرا عن سعادته البالغة بدعوة النائب محمد فايد للمشاركة في تكريم هذه النماذج المتميزة من حفظة كتاب الله، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء وتنمية الإنسان والذي يأتي كمحور أول في رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يعتبر الإنسان هو القوة المحركة لكل شيء ولا يوجد وسيلة لبناء الإنسان أفضل من حفظ القرآن مؤكدا أن لا شيء أفضل من القرآن الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبنائنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي من خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي 
ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء.

وكرم محافظ الغربية ١٠ من حفظة كتاب الله، ١٠ من أسر الشهداء، ١٠ من الموظفين المثالين بمركز ومدينة بسيون.

IMG-20240406-WA0074
IMG-20240406-WA0074
IMG-20240406-WA0073
IMG-20240406-WA0073
IMG-20240406-WA0072
IMG-20240406-WA0072
IMG-20240406-WA0077
IMG-20240406-WA0077
IMG-20240406-WA0070
IMG-20240406-WA0070
IMG-20240406-WA0062
IMG-20240406-WA0062
IMG-20240406-WA0061
IMG-20240406-WA0061
اتحاد المصري لكرة القدم ئيس عبد الفتاح السيسي الشهداء الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية القيادات التنفيذية والشعبية القيادات التنفيذية الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

ترشيحاتنا

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

سوناك: بريطانيا مصدومة من إراقة الدماء في غزة.. ويجب وقف الحرب

داعيًا لوقف النار بغزة.. سوناك: الصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن ينتهي

سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 7-4-2024

اعتقال ودهس.. شرطة الاحتلال تفرق تظاهرات تل أبيب بالقوة

قالي كلمة وجعتني أوي .. مجدي الجلاد يكشف سرا في حياة مبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

بدل ما تشتري جديد .. وصفات منزلية للتخلص من بقع الصدأ

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ