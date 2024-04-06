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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليحة الحلقة 12 .. اختطاف سيرين خاص وجدها والدكتور هشام

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "مليحة" وداع أسرة الشيخ سالم ومليحة للدكتور هشام "على الطيب".


 وأعربت مليحة التي تقوم بدورها سيرين خاص عن رغبتها في العودة السريعة إلى أرضها وأكدت أنها فقدت ثلاثة أفراد من عائلتها خلال هذا الأسبوع، وتتمنى أن تموت فيوطنها.
 

كما شهدت احداث الحلقة خلال استراحة الشيخ سالم في الواحة بعد انتهاء ساعات الحظر، وأثناء تناولهم الطعام والمشروبات، تعرضوالهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة وكان هدفهم الانتقام من الشيخ سالم بسبب دعمه للقوات المسلحة ومساعدته للمقدم أدهم خلال مهامه في سيناء.

وتطورت المواجهة إلى مشاجرة بين ابن الشيخ سالم والإرهابيين ونتيجة لهذه المشاجرة، تم قتله أمام عيني والده، وتم اختطاف الشيخ سالم ومليحة وجدتها والدكتور هشام.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

دياب مسلسل مليحة مليحة

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