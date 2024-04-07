صيد العقارب الحلقة 27 .. إصابة شقيق عايدة بطلق ناري

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "صيد العقارب"، إطلاق النار على مصطفى، شقيق عايدة.

وقام ياسين بمطاردة الجاني وتسليمه للشرطة، في حين تم نقل مصطفى إلى المستشفى حيث دخل في غيبوبة ويدخل العناية المركزة.

يظل ياسين إلى جانب عايدة في المستشفى وصلت عائلة عايدة إلى المستشفى، وخاصة والدها حسن ضرغام، الذي اتهم ياسين وهدده بالقتل في حال تعرض مصطفى لأي ضرر.

في نفس الحلقة، اتخذت سميحة، زوجة إسماعيل الغول، قرارًا بمغادرة المنزل بعد وفاة أبنائها والابتعاد عن هذه الأسرة وظهر مصطفى فيحلم إسماعيل الغول وطلب منه أن يكتفي بما حدث ويرجع إلى الله.



تلقت عايدة رسالة مجهولة المصدر، تحتوي على تسجيل صوتي لإسماعيل الغول وهو يخطط لقتل أحد أفراد عائلة حسن ضرغام ولكن ياسين والضابط حسام يشكان في أن هناك شخصًا يحاول أن يثير الفتنة بينهما وبعد التحقق، اكتشفا أن الرسالة تم إرسالها من شركة شريف،المسؤولة عن أمن الشركات.

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.