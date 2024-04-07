فراولة الحلقة 12.. الشيخ علاء يطلب الزواج من نيللي كريم

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "فراولة" اعتراف فراولة (نيللي كريم) للدكتور صلاح بأنها تشعر بعدم امتلاك أي مواهب أو إمكانيات لعلاج المرضى.

وذهبت فراولة للقاء الشيخ علاء بهدف التوسط لها مع صاحب المنزل لتخفيض ثمن المنزل الذي ترغب في شرائه، حيث طلب منها مبلغ 15 مليون جنيه وطلب الشيخ علاء من فراولة أن تقبل عرض الزواج منه كشرط لتخفيض سعرالمنزل وتمكينها من شرائه.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.