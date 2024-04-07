اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية تحمل رسائل طمأنة للشعب

أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تعزز مسار الإصلاح وتتسم بالمكاشفة والصراحة مع المصريين، وإرسال رسائل الطمأنة للشعب المصرى خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن كلمة الرئيس اتسمت بوضوح الخطوات القادمة في الفترة الرئاسية الجديدة أمام جميع الفئات المجتمعية التي ضمت الأسرة المصرية.

وأضاف رئيس عمال مصر، أن أهم ما ذكره الرئيس في تلك التصريحات هو التأكيد أن الشعب المصري هو البطل الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات وعلى الرغم من تلك التحديات إلا أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية حديثة مستقرة.

كما ثمن رئيس عمال مصر، تأكيد الرئيس السيسي، علي استمرار حالة الحوار الوطني، الذي ساهم في خلق الكثير من الفرص والتي كانت سببًا في الوصول إلى مخرجات وتوصيات من شأنها تعزيز مسار الإصلاح لجميع الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف جبران، أن الرئيس السيسي جدد الميثاق والعهد بينه وبين الشعب المصري، معلنا أنه ميثاق قائم على الصدق والعمل استكمالا لمسيرة الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزا للقوة في الماضي والحاضر.