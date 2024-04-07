عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: مباراة فيوتشر صعبة للغاية

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

كشف عصام مرعي، نجم الزمالك السابق عن توقعه لنتيجة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

وقال مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "مباراة فيوتشر في منتهى الصعوبة، والفريق تفوق على الزمالك في الشوط الأول، ولكن الأبيض عاد في الشوط الثاني وسجل وانتصر".

 

وتابع: "الزمالك قطع الشوط الأول بشكل جيد وحقق فوز مهم ولكنه غير مطمئن والمباراة في غاية الصعوبة".

 

وأكمل: فيوتشر ليس أمامه نتيجة غير الفوز، وكنت أتمنى تواجد الزمالك وفيوتشر في النهائي".

 

وأضاف: "إذا تمكن الزمالك من السيطرة على وسط الملعب سيتمكن من السيطرة على المباراة، ولابد أن يبدأ الزمالك بهجوم ضاغط في المباراة.

الزمالك الزمالك ضد مودرن فيوتشر دوري ابطال افريقيا فيوتشر استاد القاهرة الزمالك وفيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

موضوعات متعلقة

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

"ميدو" يهاجم قرارات لجنة المسابقات بسبب جماهير الكرة المصرية

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة سيمبا

دخلنا نفقا مظلما.. ميدو يهاجم قرارات لجنة المسابقات

العشوائية السبب .. ميدو يكشف تفاصيل الأزمة بين الاتحاد المغربي والمصري

إعلامي يكشف مفاجأة بموقف بعض الأطراف من إقامة مباراتي القمة في السعودية

نجم مصر السابق يعلق على إقامة لقاء القمة بالسعودية

ناقد رياضي: الديربي المصري هو الأقوى عربيا وقاريًا

ترشيحاتنا

موعد عيد الفطر 2024.. إجازته الثلاثاء والإفتاء تحدده بعد 33 ساعة

ريان المنيا| استخراج جثمان الشاب طه بعد 6 أيام من سقوطه بالبئر

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

استنفار لقوات أمن الاحتلال بحثا عن مطلق النار على باص قرية النبي إلياس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية| تفاصيل

الشعب هو البطل|«صباح البلد» يكشف عن رسائل السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار المحلات .. مقادير عمل الكحك الدايب بالكوب

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث إذا لم تشحن سيارتك الهجينة؟

بعد غلاء أسعار المنازل.. سكان مدينة ينتقلون للعيش داخل سياراتهم

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ