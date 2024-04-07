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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مبلغ خيالى.. نجمة شهيرة تؤمن على منطقة مهمة فى جسدها

جوليا روبرتس
جوليا روبرتس

أثارت النجمة جوليا روبرتس حالة من الجدل الواسع بعد إعلان تأمينها على أسنانها وفمها باعتبار أن ابتسامتها أحد مصادر المال بالنسبة لها، والتى كانت سببا فى شهرتها.

وتعتبر جوليا روبرتس أن منطقة فمها وأسنانها من المناطق المهمة فى جسدها ورأسمالها سواء فى التمثيل أو المشاركة فى الإعلانات، وهو الأمر الذى دفعها للتأمين على هذه المنطقة وحدها بمبلغ خيالى قدره 30 مليون دولار.

وقد تصدر فيلم جوليا روبرتس الجديد Leave the World Behind قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس العالمية، بعد أيام من طرحه للعرض.

فيلم Leave the World Behind يشارك في بطولته إيثان هوك، وماهيرشالا علي، وكيفين بيكون، وتشارلي إيفانز، وميهالا هيرولد، وهو من إخراج سام إسماعيل.

تدور أحداث فيلم Leave the World Behind  حول عائلة قررت السفر في إجازة مفاجئة، بعد قرار من الأم، وعقب وصولهم إلى الفيلا المستأجرة، وقعت الكثير من الأحداث الغريبة التي قد تدل على نهاية العالم.

وتلعب كل من جوليا روبرتس وجينيفر أنيستون دور البطولة في الفيلم الكوميدي الجديد، الذي يخرجه ماكس بارباكو مخرج فيلم Palm Spring، بعد استحواذ أمازون على صفقة العمل من بين عدة ستوديوهات أخرى.

سيقوم ماكس بارباكو بكتابة وإخراج الفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد، ولكن بعد نجاح فيلم جوليا روبرتس وجورج كلوني  Ticket to Paradise وفيلم ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم The Lost City، أصبحت الأعمال الكوميدية التي يقوم ببطولتها النجوم مطلوبة جماهيريا. 

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