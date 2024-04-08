7 سنن لإحياء القلوب في ليلة عيد الفطر 2024.. يغفلها الكثيرون

يتساءل الكثيرون عن موعد عيد الفطر 2024، وهل يجوز صلاة القيام في ليلة العيد؟، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال عيد الفطر وغرة شهر شوال 1445 هجريا، مع غروب شمس اليوم الاثنين 8 إبريل 2024، 29 رمضان 1445 هجريا.

7 سنن لإحياء القلوب في ليلة عيد الفطر 2024

ومع انتظار حسم الرؤية الشرعية لـ أول أيام عيد الفطر 2024، يتبقى أن يعلم المسلم أحكام صلاة عيد الفطر، وهل يجوز صلاة القيام في ليلة العيد أم أنها بدعة؟، وماذا سن النبي لأمته من أمور لإحياء ليلة العيد؟

من المستحب إحياء ليلة عيد الفطر 2024 بحسب دار الإفتاء، بالعديد من الطاعات والعبادات، وعلى رأسها التكبير والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن الكريم، وذلك ردًا عن تساؤل: هل يجوز إحياء ليلة العيد؟: «يُستحبُّ إحياء ليلتَي العيد بطاعة الله تعالى من ذِكْر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رواه ابن ماجه، والمراد بموت القلوب: شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة.

وتابعت: «قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق: وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ: إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان»، ويحصل إحياء ليلة العيد بمعظم الليل كالمبيت بمنى، وقيل: بساعة منه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه يحصل بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصبح جماعةً، والدعاء فيهما.

فيما أشار الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن فضل إحياء ليلة العيد كبير جدًا، وهو أمر مستحب سواء أكان ذلك في عيد الفطر أم عيد الأضحى، فينبغي لمن قدر على إحيائها أن يفعل ذلك ولا يتكاسل.

واستشهد « جمعة» في فضل إحياء ليلة العيد ، بما روى عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»، رواه ابن ماجه، منوهًا بأن المراد بموت القلوب: شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة، مشيرًا إلى أن إحياء ليلة العيد يكون بقيام الليل أو بالذكر أو بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

وحول كيفية إحياء ليلة العيد ، قال «جمعة»، إنه يستحب إحياء ليلة العيد بطاعة الله -تعالى- من ذِكْر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف «جمعة» أن إحياء ليلة العيد يكون بقيام الليل أو بالذكر أو بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قام ليلتي العيدين لله محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).

هدي النبي في إحياء ليلة العيد

كان النبي الكريم يحي ليلة العيد، بالعبادة والطاعة والذكر والقيام وقراءة القرآن، والثواب في ساعات الغفلة أعلى، وكثير من الناس يظن أنه بعد رؤية هلال عيد الفطر، أن العبادة قد انتهت، والنبي الكريم يقول "إنما الأعمال بالخواتيم".

سنن النبي في العيد

النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل قبل الخروج من بيته في عيد الفطر، مثل شيئا من تمر أو رطب أو لبن أو ماء مثل إفطار الصائم بعكس عيد النحر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبرك الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبركا.

التكبير قبل الصلاة: النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب للمصلى وكانوا يكبرون في عيد الفطر في المصلى فقط قبيل أداء عيد الفطر المبارك فقط، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد.

الذهاب من طريق والعودة من آخر: كان الرسول صلي الله عليه وسلم يذهب من طريق وكان يتصدق على الناس على جانبي الطريق، وأنه قبل خروجه من البيت كان يغتسل الغسل الشرعي للعيد وكان يلبس افضل الثياب، وكان للنبي عدة برد أو عباءات، برد للعيدين وبرد لاستقبال الوفود.

خروج النساء للصلاة: وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة، ويسمعن الذكر حتى الحيض منهن فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, قلتُ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها) رواه البخاري ومسلم.

موعد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46