عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 سنن لإحياء القلوب في ليلة عيد الفطر 2024.. يغفلها الكثيرون

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

يتساءل الكثيرون عن موعد عيد الفطر 2024، وهل يجوز صلاة القيام في ليلة العيد؟، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال عيد الفطر وغرة شهر شوال 1445 هجريا، مع غروب شمس اليوم الاثنين 8 إبريل 2024، 29 رمضان 1445 هجريا.

7 سنن لإحياء القلوب في ليلة عيد الفطر 2024

ومع انتظار حسم الرؤية الشرعية لـ أول أيام عيد الفطر 2024، يتبقى أن يعلم المسلم أحكام صلاة عيد الفطر، وهل يجوز صلاة القيام في ليلة العيد أم أنها بدعة؟، وماذا سن النبي لأمته من أمور لإحياء ليلة العيد؟

من المستحب إحياء ليلة عيد الفطر 2024 بحسب دار الإفتاء، بالعديد من الطاعات والعبادات، وعلى رأسها التكبير والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن الكريم، وذلك  ردًا عن تساؤل: هل يجوز إحياء ليلة العيد؟: «يُستحبُّ إحياء ليلتَي العيد بطاعة الله تعالى من ذِكْر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رواه ابن ماجه، والمراد بموت القلوب: شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة.

وتابعت: «قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق: وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ: إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان»، ويحصل إحياء ليلة العيد بمعظم الليل كالمبيت بمنى، وقيل: بساعة منه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه يحصل بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصبح جماعةً، والدعاء فيهما.

فيما أشار الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن فضل إحياء ليلة العيد كبير جدًا، وهو أمر مستحب سواء أكان ذلك في عيد الفطر أم عيد الأضحى، فينبغي لمن قدر على إحيائها أن يفعل ذلك ولا يتكاسل.

واستشهد « جمعة» في فضل إحياء ليلة العيد ، بما روى عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»، رواه ابن ماجه، منوهًا بأن المراد بموت القلوب: شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة، مشيرًا إلى أن إحياء ليلة العيد يكون بقيام الليل أو بالذكر أو بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

وحول كيفية إحياء ليلة العيد ، قال «جمعة»، إنه يستحب إحياء ليلة العيد بطاعة الله -تعالى- من ذِكْر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف «جمعة» أن إحياء ليلة العيد يكون بقيام الليل أو بالذكر أو بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( من قام ليلتي العيدين لله محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).

تجهيز 100 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

موعد عيد الفطر 2024.. إجازته الثلاثاء والإفتاء تحدده بعد 33 ساعة

هدي النبي في إحياء ليلة العيد

كان النبي الكريم يحي ليلة العيد، بالعبادة والطاعة والذكر والقيام وقراءة القرآن، والثواب في ساعات الغفلة أعلى، وكثير من الناس يظن أنه بعد رؤية هلال عيد الفطر، أن العبادة قد انتهت، والنبي الكريم يقول "إنما الأعمال بالخواتيم".

سنن النبي في العيد

النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل قبل الخروج من بيته في عيد الفطر، مثل شيئا من تمر أو رطب أو لبن أو ماء مثل إفطار الصائم بعكس عيد النحر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبرك الإفطار بعد صلاة العيد ليكون أو ما يدخل إلى معدته الشريفة من الأضحية تبركا.

التكبير قبل الصلاة: النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب للمصلى وكانوا يكبرون في عيد الفطر في المصلى فقط قبيل أداء عيد الفطر المبارك فقط، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد.

الذهاب من طريق والعودة من آخر: كان الرسول صلي الله عليه وسلم يذهب من طريق وكان يتصدق على الناس على جانبي الطريق، وأنه قبل خروجه من البيت كان يغتسل الغسل الشرعي للعيد وكان يلبس افضل الثياب، وكان للنبي عدة برد أو عباءات، برد للعيدين وبرد لاستقبال الوفود.

خروج النساء للصلاة: وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة، ويسمعن الذكر حتى الحيض منهن فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, قلتُ يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها) رواه البخاري ومسلم.

موعد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

عيد الفطر عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر 2024 هل يجوز صلاة القيام في ليلة العيد احياء ليلة العيد أول أيام عيد الفطر صلاة عيد الفطر أحكام صلاة عيد الفطر فضل إحياء ليلة العيد هل يجوز إحياء ليلة العيد كيفية احياء ليلة العيد استطلاع هلال عيد الفطر هدي النبي في إحياء ليلة العيد سنن النبي في العيد موعد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

تجهيز 100 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

حسب محافظتك.. أعرف مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 600 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

حال ثبوت الرؤية.. تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

ترشيحاتنا

الإسترليني يسجل 60.20 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

للحرب في عدة جبهات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للقيام بمناورة كبيرة اليوم

التلزيق بيضايقني.. أحمد العوضي: أنا رومانسي برجولة

نجم الكرة المصرية السابق: الزمالك صعد لنصف نهائي الكونفدرالية بـ"اسمه"

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ