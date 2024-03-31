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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حال ثبوت الرؤية.. تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

صدى البلد

ياليلة العيد آنستينا وجددتي الآمل فينا ... تعيش أحياء وشوارع وأزقة مصر المحروسة حالة من التفاعل ومشاعر مختطلة بين ذهاب شهر رمضان الفضيل بروحانياته وقدستيه، وبين حلول عيد الفطر المبارك وفرحته التي ينتظرها الصغير والكبير كل عام، والتحضير له بإعداد الكعك وشراء الملابس والاستعداد للذهاب لصلاة العيد . 

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وتضج مواقع التواصل ومحركات البحث بمعرفة مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 م، 

 

ويستعرض صدى البلد مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

 

وحسب دار الإفتاء المصرية، أنه في حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وحال عدم ثبوت الرؤية فإن شهر رمضان سيكون 30 يومًا، وبالتالي يكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

 

ووفقًا لـ دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد بداية إجازة عيد الفطر 2024 في نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل، وسوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسوف يصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

 

 

موعد صلاة عيد الفطر 2024

 

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة تمام الساعة 5:59 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

 

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 دار الإفتاء المصرية

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