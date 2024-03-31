في عيد الفطر.. إليسا تحيى حفلا غنائيا بأمريكا 12 إبريل

تحيى الفنانة إليسا حفلا غنائيا يوم 12 إبريل فى أمريكا وتحديدا في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وتشدو إليسا بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهورها في أمريكا ولعل من أبرزها على بالى حبيبى وحالة حب ومكتوب ليك وحب كل حياتى.

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أنها تعيش قصة حب كبيرة مع شخص أكبر وثري و غير لبناني و يقضي أغلب وقته خارج لبنان .

و تابعت الفنانة إليسا أن حبيبها أكبر منها بثلاث سنوات، وهو ثري من خارج لبنان ولا يتدخل بعملها نهائيا .

إليسا ترفض الإعلان عن اسم حبيبها نهائيا ،

ورفضت النجمة إليسا الإعلان عن اسم حبيبها نهائيا ، و اكتفت بالقول إنه لطيف و إنها تعيش قصة حب تملؤها الغيرة و الحنان و هو ما تحتاجه ، و انها لا تفكر في الأولاد ، و تفكر في الحياة الهادئة المستقرة .