ثري وليس لبنانيا.. إليسا تعيش قصة حب جديدة

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أنها تعيش قصة حب كبيرة مع شخص أكبر وثري و غير لبناني و يقضي أغلب وقته خارج لبنان .

و تابعت الفنانة إليسا أن حبيبها أكبر منها بثلاث سنوات، وهو ثري من خارج لبنان ولا يتدخل بعملها نهائيا .

ورفضت النجمة إليسا الإعلان عن اسم حبيبها نهائيا ، و اكتفت بالقول إنه لطيف و إنها تعيش قصة حب تملؤها الغيرة و الحنان و هو ما تحتاجه ، و انها لا تفكر في الأولاد ، و تفكر في الحياة الهادئة المستقرة .

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن حبيب إليسا الثري غير اللبناني و تفاصيل عن قصة حبهما و صفاتهم المشتركة …