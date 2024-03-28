أخبار الفن| تفاصيل الإعتداء على إليسا من رجل.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

تفاصيل الإعتداء على إليسا من رجل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: نجاة فنان شاب وزوجته من الموت، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

حلت المطربة اليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وكشفت اليسا عن تفاصيل إعتداء رجل عليها بالضرب وكيف تعاملت مع هذا الموقف.

حلت المطربة إليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وأكدت إليسا أنها تستحق أن يُغار عليّها وقالت:" أحب هذا الشعور لأني شخصية "أغار" على من أحبه.

حلت المطربة اليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وكشفت اليسا عن حبيبها الغير لبناني وبداية العلاقة بينهم، واستطاعت ان تهرب بذكاء من سؤال للإعلامي عمرو أديب.

تعرض الفنان الشاب محمد عامر، وزوجته الانفلونسر سلمى زهران، لحادث مروري مساء أمس الأربعاء 27 مارس، بعد عودتهما من حفل إفطار تيك توك السنوي.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور.

وتوافرت تذاكر حفل تامر عاشور، بداية من 350 ريال سعودي للتذكرة، لتكون جاهزة للحجز الإلكتروني للجمهور.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان رابح صقر، المرتقب في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، يوم 12 أبريل المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور.

وتوافرت تذاكر حفل رابح صقر، بداية من 575 ريال سعودي للتذكرة، لتكون جاهزة للحجز الإلكتروني للجمهور.

تحتفل اليوم الخميس 28 مارس، الفنانة شيرين وجدي، بعيد ميلادها الـ 55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1969، وقدمت العديد من الأغاني والألبومات الناجحة في مشوارها الفني.

أكدت النجمة روجينا، أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل سر إلهي، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة».