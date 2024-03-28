أخبار الفن| تفاصيل الإعتداء على إليسا من رجل.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

تفاصيل الإعتداء على إليسا من رجل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: نجاة فنان شاب وزوجته من الموت، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
إليسا تكشف تفاصيل الإعتداء عليها من رجل| فيديو
حلت المطربة اليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.
وكشفت اليسا عن تفاصيل إعتداء رجل عليها بالضرب وكيف تعاملت مع هذا الموقف.
إليسا: أنا أستحق أن يُغار عليّ| فيديو
حلت المطربة إليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.
وأكدت إليسا أنها تستحق أن يُغار عليّها وقالت:" أحب هذا الشعور لأني شخصية "أغار" على من أحبه.
إليسا تكشف عن حبيبها غير اللبناني | فيديو
حلت المطربة اليسا ضيفة على بودكاست BigTime الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.
وكشفت اليسا عن حبيبها الغير لبناني وبداية العلاقة بينهم، واستطاعت ان تهرب بذكاء من سؤال للإعلامي عمرو أديب.
بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت
تعرض الفنان الشاب محمد عامر، وزوجته الانفلونسر سلمى زهران، لحادث مروري مساء أمس الأربعاء 27 مارس، بعد عودتهما من حفل إفطار تيك توك السنوي.
تبدأ من 350 ريال.. طرح تذاكر حفل تامر عاشور في جدة
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور.
وتوافرت تذاكر حفل تامر عاشور، بداية من 350 ريال سعودي للتذكرة، لتكون جاهزة للحجز الإلكتروني للجمهور.
تبدأ من 575 ريال سعودي.. طرح تذاكر حفل رابح صقر في الدمام
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان رابح صقر، المرتقب في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، يوم 12 أبريل المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور.
وتوافرت تذاكر حفل رابح صقر، بداية من 575 ريال سعودي للتذكرة، لتكون جاهزة للحجز الإلكتروني للجمهور.
في عيد ميلادها.. قصة موقف مفاجئ لـ شيرين وجدي على المسرح
تحتفل اليوم الخميس 28 مارس، الفنانة شيرين وجدي، بعيد ميلادها الـ 55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1969، وقدمت العديد من الأغاني والألبومات الناجحة في مشوارها الفني.
روجينا لـ صدى البلد: محمد ثروت فاجئني في سر إلهي
أكدت النجمة روجينا، أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل سر إلهي، وعلقت: «الحمد والشكر لله.. ردود أفعال فوق ما كنت أتوقع وكرم ربنا كبير على المسلسل، وأحلى ما في الموضوع إن ردود الأفعال جاءت خلال تصوير المسلسل وكنا بنيجي نشتغل واحنا في منتهى السعادة».