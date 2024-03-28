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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. قصة موقف مفاجئ لـ شيرين وجدي على المسرح

شيرين وجدي
شيرين وجدي

تحتفل اليوم الخميس 28 مارس، الفنانة شيرين وجدي، بعيد ميلادها الـ 55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1969، وقدمت العديد من الأغاني والألبومات الناجحة في مشوارها الفني. 

 

موقف لـ شيرين وجدي على المسرح 

وقبل 6 سنوات، روت المطربة شيرين وجدي، موقف مُحرج تعرضت له على خشبة المسرح، قائلة: "كعب الحذاء اتحشر بين خشبتين على المسرح ومكنتش عارفة أتحرك، في الآخر وطيت على المسرح وطلعته بإيدي".

وكشفت شيرين وجدي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر قناة القاهرة والناس الفضائية، قائلة إنها لا تأكل قبل الحفلات بسبب رعبها وخوفها، وفي إحدى الحفلات أصابها الدوار، متابعة: "قعدت على المسرح غنيت وعملتها كأنها حركة يعني".

 

شيرين وجدي ورانيا فريد شوقي 

وقالت الفنانة شيرين وجدي، إن صلة القرابة من الفنانة رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي لم تضف لها في تاريخها الفني.

وأضافت شيرين وجدي، خلال حوارها مع بسمة وهبة: "عمري ما استغليت قرابتي بحد في الوسط الفني".

وأشارت الفنانة شيرين وجدي، إلى أنها أجرت اختبار الإذاعة والتليفزيون ونجحت فيه بدون واسطة، وبدون أن يعرفها أحد أثناء الاختبار. 

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