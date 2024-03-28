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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

حادث محمد عامر وزوجته
حادث محمد عامر وزوجته سلمى زهران

تعرض الفنان الشاب محمد عامر، وزوجته الانفلونسر سلمى زهران، لحادث مروري مساء أمس الأربعاء 27 مارس، بعد عودتهما من حفل إفطار تيك توك السنوي. 

ونشرت سلمى زهران، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها سيارة زوجها محمد عامر، وهي مرتطمة بالرصيف الحاجز في المنتصف بين الجانبين، وآخرون يحاولون إخراجها. 

محمد عامر وزوجته سلمى زهران 

وعلقت سلمى زهران زوجة محمد عامر، على الفيديو قائلة: «عملنا حادثه بعد الإيڤينت قدر الله ماشاء فعل الحمدلله إن سليم مش معانا». 

ونشرت سلمى زهران زوجة محمد عامر، فيديو آخر وعلقت قائلة: «الحمدلله الواحد فى الموقف مخه بيعطل ممكن يكلم مين لولا الڤيديو ده مكنش هيجى فى بالى اكلم مين يساعدنا وأصحابنا هما إللى كلمونا ..الله يكرمكم إللى عندة دعوة حلوة يدعيها و إللى هيقول اى كلام سلبى أو شماته محدش ضامن نفسه فبلاش .. احنا كنا هنتقلب بالعربيه ومحمد حاول يفدينا … قدر الله ماشاء فعل والحمدلله ان طلعنا منها وان جوزى وابنى بخير وشكراً لكل أصحابنا إللى كلمونا وشكراً لكل الطيبين إللى بيدعولنا من قلبهم». 

إفطار تيك توك السنوي

وكانت سلمى زهران حضرت حفل إفطار تيك توك السنوي مع زوجها محمد عامر، أمس الأربعاء قبل ساعات قليلة من تعرضهما لحادث مروري. 

 

زواج محمد عامر وسلمى زهران

وكان الفنان الشاب محمد عامر احتفل بزفافه على سلمى زهران، بالشيخ زايد، قبل 7 سنوات، وحضر حفل الزفاف: «شريف باهر وسامح صبري وأحمد سعد وحرمه ونادر نور والمذيعة سلمى حمدين صباحى»، وغيرهم من الأهل والأصدقاء.

 

أعمال محمد عامر

وقدم محمد عامر، عدد من أدوار الوسط من بينها دور عمر في مسلسل نصيبي وقسمتك 2، ودور فادي في مسلسل أزمة نسب. 

محمد عامر سلمى زهران تيك توك إفطار تيك توك أعمال محمد عامر

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