وثائق سرية تكشف السبب الحقيقي لطلاق براد بيت وأنجلينا جولي |فيديوجراف

فعل هذا الأمر الصادم

تكشف وثائق سرية جديدة عن الخلافات الشديدة التي يعاني منها النجمان الأمريكيان براد بيت وأنجلينا جولي، مما يلقي المزيد من الضوء على تفاصيل الانفصال الصاخب بينهما.

وفقًا للوثائق السرية، فإنها تكشف السبب الحقيقي لطلب أنجلينا جولي الطلاق من براد بيت وتكشف أيضا تاريخ السبب الحقيقي والذي يرجع إلى عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك، قدم الفريق القانوني لأنجلينا جولي ادعاءات تهدف إلى الكشف عن رفض براد بيت بيع حصتها في مصنع النبيذ الفرنسي "Chateau Miraval". وتشير الوثائق إلى أن براد بيت لم يكتف بالاعتداء الجسدي على أنجلينا جولي فحسب.

السبب الحقيقي لطلاق أنجلينا جولي وبراد بيت كما كشفته الوثائق