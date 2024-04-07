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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد الكحلاوي يبدع في حفل ليلة القدر على مسرح السامر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أقيم حفل ليلة القدر، بمسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وشهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبحضور قيادات الهيئة وفنانين وإعلاميين، وذلك ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي نظمته الهيئة بالقاهرة والمحافظات وشهد إقبالا غفيرا على مدار الشهر الفضيل.

استهلت الفعاليات بمجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية قدمتها فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح.

ثم توالت الفقرات الفنية للحفل بفقرة إنشاد ديني تضمنت مجموعة متنوعة من الابتهالات والأغاني الدينية منها مدد يانبي، قصدك، ناوي تم البدر بدري، وليالي حلوة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم شيخ المداحين د. أحمد الكحلاوي باقة متميزة من التواشيح الدينية منها "نور النبي، يا رايح لحبيبي الهادي، قمر سيدنا النبي، خليك مع الله، يا آل البيت، لأجل النبي، صلى الله على محمد".


واختتم الحفل بنشيد "طلع البدر علينا" في أجواء روحانية مبهرة.

وأعرب عمرو البسيوني رئيس الهيئة عن سعادته لإقامة تلك الاحتفالية الكبرى في ختام الليالي الرمضانية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والتي تأتي مشاركة من الهيئة للشعب المصري في احتفاله بهذه المناسبة العظيمة.

وأشار أن قصور الثقافة أعدت برنامجا خاصا هذا العام لإحياء تلك الليلة المباركة بجميع المحافظات، موجها الشكر للدكتور أحمد الكحلاوي ضيف الحفل وللإدارة المركزية للشئون الفنية لجهودها المبذولة لتقديم الفعاليات في محافظات مصر كافة بذلك المستوى المشرف.

وفي كلمته رحب الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بجمهور الحفل، قائلا: نسعد دائما بمشاركة الشعب المصري في كافة المناسبات من خلال تقديم الأعمال الفنية الراقية سواء في القاهرة أو المحافظات، مضيفا أن هذا الحفل له مذاق خاص نظرا لما يتمتع به من أجواء روحانية مميزة في تلك الأيام المباركة.

وعبّر شيخ المداحين د.أحمد الكحلاوي، عن سعادته بوجوده للمرة الثانية على مسرح السامر، موجها كل الشكر والتحية لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

حضر الحفل تغريد كامل مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، نهلة عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، كريمة بدوي مدير عام الشئون مالية وجمهور غفير ملأ المسرح.

جاء الحفل ضمن البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بليلة القدر في مختلف المحافظات، استكمالا للبرنامج الرمضاني الحافل "ليالي رمضان الثقافية والفنية" الذي قدمته الهيئة على مدار الشهر، وتضمن فعاليات تنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

حفل ليلة القدر مسرح السامر بالعجوزة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبد المنعم

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