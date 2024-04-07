تروسيكل و8 آلاف كرتونة من مؤسسة حياة كريمة لأهالي مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدفعة الأخيرة من قوافل المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم بعدد 250 كرتونة مقدمة من حياه كريمة لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة بحضور الدكتور عبد الجليل خيرت منسق عام حياة كريمة بالمحافظة.



وأشاد محافظ مطروح بالدعم المقدم من مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ توزيع وإهداء ٨ آلاف "كرتونة رمضان" موزعة علي مراكز ومدن المحافظة الثمانية وقراها ضمن مبادرة "وصل الخير"، يأتي ذلك استكمالا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالدعم، وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا.

وتضم الكراتين المقدمة من حياه كريمة السلع الأساسية (الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الصلصة، الشاي، الفول، البقوليات).



كما قام محافظ مطروح بتسليم تروسيكل من مؤسسة حياة كريمة لأحد الشباب ليكون مصدر دخل له ولأسرته، ووسط حالة من الفرحة، "لمواصلة كسب الرزق بالحلال" وتوفير مصدر رزق مناسب وفرص عمل تدر دخلا للأسر الأولي بالرعاية ضمن أولويات وأهداف المؤسسة بالوصول إلى فئات الاكثر احتياجا. وأكد علي الدور الهام للعمل الأهلي والمجتمعي في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الإجتماعى.