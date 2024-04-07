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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

النقطة العميا تواصل عروضها خلال إبريل

النقطه العايمة
النقطه العايمة

نظرا للنجاح الكبير الذي حققته على مدار 75 ليلة عرض ضمن ثلاث مواسم متتالية، شهدت إقبالا جماهيريا كثيفا، تستأنف مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير  فريدريش دورينمات، عروضها على مسرح الغد بالبالون في العجوزة.

ومن المقرر أن تنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام الفطر المبارك، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء.

يشار إلى أن مدة العرض ساعة وربع، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

أحداث المسرحية تدور حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

أحمد السلكاوي البيت الفني للمسرح المخرج رئيس البيت الفني للمسرح خالد جلال

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