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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بصحة الشيوخ: كلمة الرئيس بحفل الأسرة المصرية كشفت حجم تحديات المرحلة الماضية

الدكتور محمد البدري
الدكتور محمد البدري

ثمن الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها كشفت حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقدير القيادة السياسية لتحمل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية.


وأشار "البدري"  في تصريحات له اليوم، إلى أن  تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر على استكمال الحوار الوطني، يعكس حرص الرئيس على استمرار حالة الحوار وتعزيز حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها البلاد، موضحا أن الجميع شارك فى مناقشات الحوار وعبر عن رأيه سواء المعارضة أو المؤيدين .


وتابع: أن كافة شرائح الشعب المصري تقف وتصطف خلف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف والتوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة، خاصة الحرب على قطاع غزة، والتي أثرت على الملاحة فى البحر الأحمر، مؤكدا أن  الشعب المصري يؤيد بكل ثقة وقوة كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة حفاظا على الأمن القومي المصري ودعما لقضية العرب الأولى.

 

 وأكد أن كل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية عظيمة ووطنية وجعلت الشارع المصري يشعر بالارتياح، مؤكدا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين،  وانةمحاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار أمر غير مقبول،  مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم والرئيسية، وكان موقف مصر ثابتاً عبر التاريخ في الدفاع عنها في كافة المحافل الدولية.

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