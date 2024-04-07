مبادرة لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا في رمضان

تأكيدا على أهمية التطوع وتضامن الأفراد في المشاركة المجتمعية، استضافت عدة مولات بنك الطعام المصري على مدار يومين لتعبئة "كرتونة فرحة رمضان" من قبل موظفي الشركة وزوار مراكز التسوق ومتطوعي بنك الطعام المصري.

ومن المقرر أن يتم توزيع تلك الكراتين على الأسر المستفيدة والمستحقة من خلال بنك الطعام المصري في شهر رمضان المبارك، لخلق أثر مستدام ورسم مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا من خلال مساندة المجتمعات التي تعمل الشركة بها، وخلق تأثير يمتد لأبعد من مراكز التسوق الخاصة بها.

وتعليقا على المبادرة، صرحت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان، قائلة: "نؤمن أن أفراد المجتمع هم القلب النابض والمحرك لكل أنشطتنا، فنحن نفخر بالتزامنا الدائم بمساندة المجتمع المحلي.

جدير بالذكر، أن بنك الطعام المصري يعمل على حل قضايا الجوع لضمان توفير الأمن الغذائي للمستحقين منذ ما يقرب العشرين عام باعتباره أول وأكبر مؤسسة متخصصة تعمل على أساس تطوعي، ويمتلك البنك شبكة واسعة تضم تقريبا تسعة ملايين مواطن في جميع أنحاء مصر بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين لتوفير الغذاء الصحي واللازم لهم.