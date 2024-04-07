مبادرة لإعداد 40 ألف كرتونة ووجبة بالتعاون مع بنك الطعام

أطلقت شركة مدينة مصر كود البورصة المصرية MASR.CA مبادرة شاملة لتوزيع 10 آلاف كرتونة رمضانية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وإعداد أكثر من 30 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان، من خلال إقامة مائدتي رحمن ، بهدف تحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان.

وتستكمل الشركة شراكتها مع بنك الطعام المصري لتوزيع 10,000 كرتونة رمضانية للأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، حيث تضمنت الكراتين المواد الغذائية الأساسية التي تكفي احتياجات الأسرة طوال شهر رمضان انطلاقا من حرص الشركة على دعم المجتمعات المحلية كجزء أساسي من استراتيجيتها.

من ناحية أخرى، شارك موظفو الشركة في تعبئة المواد الغذائية مع بنك الطعام المصري، وهو ما يعكس روح العطاء والتعاون إيمانا من الشركة بأهمية العمل التنموي وتعزيز ثقافة التطوع.

واستكمالا لجهودها التنموية ومسؤوليتها المجتمعية خلال شهر رمضان، تتعاون الشركة مع مؤسسة خيرية من خلال إقامة مائدتي رحمن في مشروعي الشركة سراي الذي يحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وتاج سيتي بمنطقة القاهرة الجديدة

من جانبه صرح المهندس عبد الله سلام، قائلاً: "نؤمن بأهمية التكافل الاجتماعي والحرص على دعم المجتمع المصري وخصوصا خلال شهر الرحمة والتكافل. نأمل أن تساهم مبادرتنا في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وإدخال البهجة على قلوبهم".