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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتروحوا تعملوا عمرة.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالنصب على المواطنين

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم لاداء عمره.

وأوضحت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج يفيد تعرض 10 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز بتضررهم من مالك مكتب سفريات  مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (270 ألف جنيه) نظير إستخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة، إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات وهمية ورفض رد المبالغ المالية لهم .

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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