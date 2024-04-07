مسلسل الحشاشين الحلقة 28| حسن الصباح يأمر بقـ.ـتل زوجته دنيا زاد ويحيى

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، قتل دنيا زاد زوجة حسن الصباح على يد إحدى فدائياته بعدما بلغه أنها تخبر أهل أصفهان بحقيقته.

وكلف حسن الصباح برزك أوميد بتكليف سيدة بقتل زوجته وخطف ابنته وإعادتها له في قلعة آلموت.

في الوقت نفسه ألقى الوزير سراج الدين القبض على يحيى ابن المؤذن، والحكم بإعدامه وتنفيذ الحكم في ساحة عامة أمام زوجته.









الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.