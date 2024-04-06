الحشاشين الحلقة 27.. فتيات حلم الجنة يقتلن ألينار.. ويحيى ينجو من مؤامرة الصباح

شهدت الحلقة 27 من الحشاشين، خداع فتيات حلم الجنة لقائدتهم آلينار وتجمع ثلاث فتيات منهم في غرفتها وقتلها بالطعنات المتواصلة انتقاماً منها على معاملتهم معها.

أمر حسن الصباح بإلقاء جثمان ألينار والفتيات من فوق سطح قلعة آلموت لتكن قصتهن عبرة للجميع.

أرسل حسن الصباح رسالة لمعاونه وزير السلطان ليقتل يحيى ابن المؤذن بعدما آثار الفوضي في أصفهان ولكنه نجا وتمكن من قتل أتباع الوزير.



الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.



المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.