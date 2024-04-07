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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 28.. مؤامرة حسن الصباح والوزير لعزل السلطان السلجوقي

صدى البلد

شهدت الحلقة  ٢٨ من الحشاشين، بروز مؤامرة سراج الدين وحسن الصباح على السلطان السلجوقي بركياروق وعزله عن المحيطين به.

أقنع الوزير سراج الدين السلطان السلجوقي أن زوجته وخادمه وطباخه وجميع المحيطين به يتآمرون لقتله، وألقى القبض عليهم جميعا. 

وقرر الوزير إقناع السلطان بتغيير مقر إقامته بشكل مستمر حتى أقنعه بالإقامة فوق سطح قلعته بحجة مراقبة زوجته واكتشاف خيانتها له. 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين السلطان السلجوقي سينرجي عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز نيقولا معوض

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