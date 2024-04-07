جامع خردة ضربه بطوبة.. 10 جنيهات تنهي حياة عامل في بولاق دكرور



تسببت ١٠ جنيهات في مقتـ.ل عامل بمنطقة بولاق الدكرور بعدما رفض إعطاءها لبائع خردة طلبها منه على سبيل التسول فضربه الأخير ب"طوبة" أودت بحياته.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم محمد نجيب، إن الجريمة وقعت عندما قام جامع خردة بإيقاف عامل وطلب منه مبلغ 10 جنيهات على سبيل التسول، وعندما لم يكن العامل يحمل المبلغ المطلوب، قام الجاني باستخدام "طوبة" وضربه على رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.