قرار إلزامي.. تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص بإجمالي 6 آلاف

قالت حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه سيطبق بداية من مايو القادم.

وأضافت حنان نظير، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن القرار يلزم به جميع المؤسسات بالقطاع الخاص، متابعا: القانون يطبق على جميع العاملين في أي منشأه تتبع القطاع الخاص.

واسترسلت: سيتم السماح لبعض المنشآت بتأجيل تطبيق القرار، وذلك بعد النظر لطلبات المنشآت، متابعة: سنعطي المنشآت مهلة 3 أشهر.

وقرر المجلس القومي للأجور، استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ من تطبيق الحد الادني لأجور العاملين في القطاع الخاص.