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أخبار البلد

100 صورة من عزاء أحمد فتحي سرور بحضور كبار رجال الدولة

صدى البلد

أقيم عزاء الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في مسجد المشير طنطاوي، مساء أمس بحضور كبار رجال الدولة.

 وقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، واجب العزاء لأسرة الراحل، وتواجد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ. 

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله الدكتور  أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق، وذلك بمسجد المشير طنطاوي .

وحرص  الدكتور على السيد مصيلحى وزير التموين و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط علي تقديم واجب العزاء.

كما شارك أيضا الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق و الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ومرتضى منصور. 

وشيع السبت، جثمان الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، ودفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وتوفى الدكتور أحمد فتحى سرور، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

 

 

 

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أبو العينين وكيل مجلس النواب أحمد فتحي سرور الدكتور أحمد فتحي سرور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعي الدكتور حنفي جبالي الدكتور أحمد فتحي عبد الوهاب عبدالرازق كبار رجال الدولة لنائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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