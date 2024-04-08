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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فراولة الحلقة 13.. دينا تذهب للدكتور إبراهيم بسبب نيللي

صدى البلد

شهدت احداث الحلقة 13 من مسلسل "فراولة" مقابلة الدكتور إبراهيم (صدقي صخر) لفراولة (نيللي كريم) حيث كشف عن زيارة دينا لعيادته.
 

وأوضح أن سبب زيارة دينا له يعود إلى قلقها على صديقتها فراولة، وأعرب هو أيضًا عن قلقه عليها.


 

وتساءلت فراولة عن سبب قدوم السيد يانغ الصيني إلى مصر، وأشارت إلى أنه جاء بحثًا عن شيء محدد، وأوضحت أنها إذا وجدت هذاالشيء الذي يبحث عنه قبل أن يعثر عليه، ستكون لديها خاتم في يدها.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

الفنانة نيللي كريم حجاج عبد العظيم صدقي صخر شيماء سيف مسلسل فراولة

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