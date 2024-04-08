مليحة الحلقة 13.. أدهم يحاول إنقاذ سيرين ودكتور هشام

في الحلقة 13 من مسلسل "مليحة"، قاد المقدم أدهم (دياب) بمداهمة الفرقة الإرهابية التي اختطفت مليحة وأفراد عائلتها والدكتور هشام وتمكن أدهم وفريقه من الوصول إلى النفق الذي يتحصن به الإرهابيون، وتمكنوا من القضاء على معظم أفراد العصابة واعتقال أحدهم لاستجوابه.

ومع ذلك، لم يتمكنوا من تحرير المختطفين خلال الهجوم الأول.

وتم نقل المختطفين إلى منزل خال حيث تم تكثيف الحراسة حولهم وبدأ أدهم وفريقه التخطيط لعملية إنقاذهم وقاموا بمداهمة سرية للمنزلالذي يحتجز فيه مليحة ورفاقها وتمكنوا من اقتحام المنزل ورؤية المختطفين بداخله، وتستمر الخطة لإنقاذهم.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.