الاتحاد الأوروبي: المهمة أسبيدس اشتبكت مع الحوثيين وقامت بأدوار خطيرة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن المهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر اشتبكت مع جماعة الحوثي وقامت بمهمات خطيرة.

وأضاف أن "عملية أسبيدس في البحر الأحمر كانت سريعة وضرورية لحماية الملاحة".

من جانب آخر، قال الأسطول الأوروبي إن "أسبيدس نجحت في حماية السفن التي طلبت المساعدة من هجمات الحوثيين، وأفشلنا كل هجمات الحوثيين في مناطق تحركنا بالبحر الأحمر".

وأوضح أن "4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية يشاركون في مهمة أسبيدس".

وتتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد الطريق البحري الأقصر بين آسيا وأوروبا وتبحر بدلا من ذلك في الرحلة الأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح.

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض نهاية للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.

وشنت عدة دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، عمليات لحماية السفن في المنطقة ردا على هجمات الحوثيين.

كما نشر الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر.