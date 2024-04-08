موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل "صيد العقارب"

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب استماع بعايدة وياسين إلى تسجيل صوتي لإسماعيل الغول يطالب فيه بالتخلص من عايدة ويحذر ياسين عايدة من عدم التسرع ويشك في أن التسجيل قد يكون مفبرك.



ثم يظهر ضابط الشرطة وهو يتتبع مصدر التسجيل الصوتي، ويكتشف أنه من قام بتركيب الكاميرات في شركاتهم، يتم استجواب هذا الشخص ويكشف له أنه يعمل لصالح مجموعة تنفذ أعمالًا مشبوهة عبر الإنترنت دون الكشف عن هوية الشخص الذي يطلب هذه الخدمة.

تتصاعد الأحداث بينما تستعد عايدة للانتقام من عائلة الغول وتكشف عن المشاكل التي تسببوا فيها ومحاولة قتل مصطفى ضرغام، وتكتشف أنها هي المستهدفة من الحادث وليس مصطفى.