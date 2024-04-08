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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

صدى البلد

أثار مغني المهرجانات كزبرة موجة واسعة من الجدل بعد أن تم تكريمه من الجامعة البريطانية بمصر وذلك عن فيلمه الجديد “الحريفة”.

تكريم كزبرة يشعل السوشيال ميديا

سخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من صورة كزبرة أثناء تكريمه من الجامعة البريطانية وانهالت التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم "عيب على الجامعة البريطانية الوصول لهذا المستوى"، وعلق فريق آخر قائلين "الشهادات رخصت أوي كده ليه".

ورد كزبرة على منتقديه من خلال منشور عبر سابه على الفيسبوك وقال خلاله :البوست ده فيه ناس كتير عاملة شير عليه وزعلانين إني بتكرم، ومش حابين إني أتكرم وإن فيه ناس اكتر مني تستحق، أولا أنا أقل خلق الله وفعلا فيه ناس اكتر مني بكتير تستحق".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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